REIZEN. Op vakantie met de e-auto: “Dat betekent automatisch dicht bij huis want opladen duurt ellendig lang”

Op vakantie met een elektrische auto. Een vakantie dicht bij huis betekent dat automatisch. Wij deden de e-vakantietest in november in het Duitse Hessen. Ons voertuig was een Opel Ampera-e, een volledig elektrische auto met een actieradius van rond de 350 kilometer. Vooral in het heuvelachtige Sauerland was daar enige stress mee gemoeid. Niet dat wij een zware voet hebben, maar kou en heuvels beperken het rijbereik van de batterij. En opladen duurt ellendig lang.