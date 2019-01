“Nog geen werkvergunning, maar wel al facturen”

HEUSDEN-ZOLDERMaurice Engelen – alias Praga Khan – vertrekt over een maand op een Amerikaanse tournee met zijn Lords of Acid. Dat is alleszins het plan, maar voorlopig is er nog geen duidelijkheid of hij en zijn zangeres de Verenigde Staten wel in zullen mogen. “De overheidsdienst die over de werkvergunningen gaat, ligt helemaal plat door de shutdown. Maar ondertussen beginnen onze eerste facturen wel binnen te lopen”, zegt Engelen.