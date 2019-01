Wanneer het testament wordt voorgelezen: “Hier vloeien nogal wat tranen. Niet alleen van gemis, ook voor een misgelopen fortuin”

Het kan tegenvallen als je met grote verwachtingen naar de notaris gaat om een testament te horen voorlezen. Omdat er minder eigendom was dan gehoopt, of omdat anderen met het grootste deel van de koek gaan lopen. “Dat leidt vaak tot zware spanningen. En ja, er vallen hier harde woorden.” Enkele notarissen klappen uit de biecht.

Vorig jaar registreerden notarissen in ons land 63.094 testamenten. Gemiddeld 172 per dag, een pak meer in vergelijking met het jaar voordien, zo blijkt uit cijfers van Notaris.be. Die stijging is er ...