Een 28-jarige bromfietser is maandagochtend tegen een houten paal gebotst en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man probeerde rond 3.45 uur weg te vluchten van een politiecontrole. Hij maakte rechtsomkeer en zag een uitweg via het fietspad in de Singaaldreef in Eksel. Daar botste hij tegen de houten paal. De twintiger werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (mm)