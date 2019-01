Kerstboomverbranding in Neerharen alweer een succes

Neerharen

Lanaken - Ongeveer 250 personen waren aanwezig tijdens de kerstboomverbranding in Neerharen, georganiseerd door de Scouts in samenwerkinning mer de dorps- en kerkraad.

Nadat enkele jaren de kerstboomverbranding niet door kon gaan in Neerharen, werd het opnieuw opgestart in 2016 en ging het spektakel afgelopen weekend voor de derde keer op rij door. De Scouts waren in hun lokaal samengekomen om van daaruit in groep te vertrekken naar het terrein in de omgeving van het Verbindingskanaal. Daar lag een groot kerstbomen, door de bewoners aangebracht, te wachten om op te gaan in het vreugdevuur. De jongens en meisjes van de Scouts, hun familie en dorpsbewoners konden er genieten van frisdrank, hotdogs en soep. De ouderen volstonden met een jenevertje om de innerlijke brand aan te wakkeren. Leden van de oud-leiding van de Scouts waren de enigen die in de onmiddellijke omgeving van het vuur mochten komen en stookten het vuur, boom voor boom, op.

Rond 21 uur hield de voorzitter van de dorpsraad een toespraak. Daarna werd de wensboom, in verkleinde versie, aan het vuur prijsgegeven. De grote wensboom, die volgens mijnheer Pastoor Gust Vanherck een bijzonder mooi kunstwerk is, kan daardoor gespaard blijven voor volgende jaren. Aan die wensboom werden in de kerstperiode wensen met een wasknijper bevestigd, in de hoop dat vele of alle wensen uit zullen komen in het nieuwe jaar.

Ruben Hauben, hoofdleider van de Scouts, is een tevreden man. "De Scouts van Neerharen doet het erg goed de afgelopen jaren", vertelt hij. "Tijdens het jaarlijks kamp loopt het aantal deelnemers op tot 130, inclusief kookploeg. De scouts mogen dan ook rekenen op heel wat helpende handen die altijd op een of andere manier verbonden zijn aan onze vereniging. Het weer was voor de verbranding ideaal: een lichte bries en heldere koude hemel zorgden voor een geweldig spektakel dat ongetwijfeld volgend jaar voor de vierde maal op rij door zal gaan."