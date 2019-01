En de favoriet voor goud in het mountainbiken op Olympische Spelen is... Mathieu van der Poel

Ook Filip Meirhaeghe, bondscoach in het mountainbike, was maandagmiddag aanwezig in het Beobank Pro Center in Sint-Agatha Berchem om vooruit te kijken naar 2019, een pre-olympisch jaar. De voormalige wereldkampioen en zilverenmedaillewinnaar op de Spelen is, met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, gematigd positief over de Belgische mountainbikers.

Foto: Photo News

“We hopen in Tokio met één vrouwelijke en twee mannelijke mountainbikers aan het vertrek te staan”, stak Meirhaeghe van wal. “Githa Michiels zorgt met haar resultaten normaal gezien voor haar eigen ticket. Een tweede vrouwelijke mountainbikester in Tokio aan het vertrek hebben is quasi onmogelijk. Githa staat nationaal momenteel op eenzame hoogte. Ik wil overigens nog eens benadrukken hoe een ‘straffe madam’ ik haar vind. Ze won vorig jaar op haar 35e brons op het EK en zit eigenlijk momenteel op het hoogtepunt in haar carrière.”

“Wat de mannen betreft hopen we op twee deelnemers aan de Spelen”, ging Meirhaeghe verder. “Jens Schuermans staat voorlopig met stip op nummer één in ons land. Hij moet minstens een toptiennotering kunnen halen in Tokio, anders zal ik teleurgesteld zijn. Ik draag hem eigenlijk op voor de top vijf te gaan. Een medaille is wat overdreven, dat is niet realistisch. Een minpuntje bij Schuermans is zijn blessuregevoeligheid. Dat zet al eens een rem op de trainingen. Achter hem heb je Kevin Panhuysen, Ruben Scheire en Pierre de Froidmont. Dat zijn de vier renners die in de running zijn voor een olympisch ticket.”

Voor de olympische titel zal geen enkele Belg in aanmerking komen. De Zwitser Nino Schurter, zes maal wereldkampioen in de voorbije zeven jaar, lijkt de grote favoriet, maar daar is Meirhaeghe het niet helemaal mee eens. “Ik zet Mathieu van der Poel helemaal bovenaan. Hij is mijn favoriet voor de olympische titel. Hij heeft zeker en vast de capaciteiten. Ik verwacht bovendien een snel parcours in Tokio, helemaal op zijn lijf geschreven.”