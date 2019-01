Sarah Jessica Parker brengt Carrie Bradshaw terug maar waarom?

Sarah Jessica Parker, die jarenlang gestalte gaf aan Carrie Bradshaw in de populaire serie ‘Sex and the City’ kruipt voor even terug in de huid van de fashionista. Dat maakte de actrice zelf bekend op haar Instragrampagina.

De 53-jarige actrice postte een video op Instagram waarin Carrie Bradshaw in de New Yorkse wijk Manhatten rondloopt in een groene rok van tule en een goudkleurig jasje. “Mijn oude vriendin”, schreef Parker bij de video. “Carrie komt even terug piepen omdat ze samenwerkt met een groot merk om een project te ondersteunen dat ons allemaal aanbelangd. Meer info volgt.”

Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Ondertussen gonst het van de geruchten en wordt verondersteld dat Parker haar wereldbekende personage gebruikt om een goed doel te steunen. De hashtag, #PourItForward, die even te zien is in de video geeft alvast weinig uitsluitsel. Enkele fans kwamen na een zoektocht op internet niet verder dan een wijndegustatie in de Amerikaanse staat Ohio. Anderen kwamen dan weer op de proppen met de voedselbank in het zuiden van Colorado.

Wat het ook is, het grote publiek moet nog even wachten op de grote onthulling.