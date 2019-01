B&B-uitbater omgebracht in Zottegem, echtgenote en dochter opgepakt

De 61-jarige uitbater van een Bed & Breakfast aan de Mijnwerkersstraat Sint-Maria-Oudenhove, deelgemeente van Zottegem, is zondagavond met geweld om het leven gebracht. Twee familieleden zijn opgepakt en worden momenteel verhoord. Het gaat om zijn echtgenote en de 19-jarige dochter van het slachtoffer die mee in de zaak zaten.

Rond 23 uur zondagavond werden de hulpdiensten naar een woning met aanpalende viersterren Bed & Breakfast in de Mijnwerkersstraat in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) geroepen. “Daar stelden ze het overlijden vast van een 61-jarige man”, zegt Annelies Verstraete van het parket van Oost-Vlaanderen.

Een onderzoeksrechter en het afstappingsteam, het labo, de wetsgeneesheer en het parket stapten ter plaatse af.

Volgens de eerste vaststellingen blijkt dat Dirk Z. (61), de uitbater, op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. “Alles kadert volgens de eerste vaststellingen binnen feiten van intrafamiliaal geweld”, zegt magistraat Annelies Verstraete.

Hoe de man is omgebracht, wil het parket voorlopig niet kwijt.

Foto: dvp

De vrouw en dochter van het slachtoffer zijn opgepakt en worden momenteel verhoord.

Op de parking van de B&B in deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove zijn wielklemmen geplaatst op twee voertuigen van de eigenaars. Ook de woning en de gastenverblijven zijn verzegeld.

Foto: dvp

Een professioneel poetsbedrijf arriveerde maandagmiddag aan de woning.

Het parket weigert voorlopig meer te vertellen, omdat het nog onderzoek volop loopt.

De Koperen Pomp bestaat nog niet zo lang in Sint-Maria-Oudenhove, eerder baatten dezelfde uitbaters elders in de Vlaamse Ardennen een B&B uit. Naast logement bieden ze hun gasten de mogelijkheid aan om uitstappen te paard te maken. Het is de dochter die de tochten begeleidt.