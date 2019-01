Gedrogeerd meisje (18) beseft niet dat ze verkracht wordt: “Waarom wiebel je zo?”

Meeuwen-Gruitrode -

Een 37-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode kreeg maandagochtend voor de Tongerse rechtbank een celstraf van vijftien maanden met uitstel en een ontzetting uit zijn rechten van vijf jaar omdat hij drie jaar geleden een meisje, toen achttien jaar oud, verkrachtte. De vrouw voelde naar eigen zeggen de verkrachting niet omdat ze zwaar onder invloed was van drugs. Toen haar vriendje, die ook in de kamer aanwezig was, haar vroeg waarom ze zo “wiebelde”, besefte ze naar eigen zeggen pas dat de dader haar penetreerde zonder dat ze het wilde.