Eerstejaars Sint-Martinusscholen bezoeken tentoonstelling Stonehenge

Herk-de-Stad - Stonehenge is wereldberoemd. Jaarlijks reizen meer dan 1,5 miljoen mensen naar het zuiden van Engeland om de mysterieuze steencirkel te bewonderen. Ook de leerlingen van de Sint-Martinusscholen zakten naar Tongeren af om antwoorden te krijgen op vragen in de tentoonstelling: ‘Stonehenge, voorbij het mysterie’:Wat heeft deze landbouwers 5000 jaar geleden bezield om samen te beginnen bouwen? Waarom net in Zuid-Engeland, op die plek? Hoe gingen ze concreet te werk? Welke plaats had het monument in hun leven?

In een interactieve omgeving leerlingen kritisch laten redeneren en dit alles plaatsen in tijd, ruimte en maatschappelijke context, is een unieke ervaring. De bouw- en vervoerstechnieken van Blue Stones en Sarsenstenen ontdekken en bewonderen, voelen en in vraag stellen: geschiedenis weer tot leven brengen!

Het bezoek aan de tentoonstelling kent op school een vervolg. Via hoekenwerk met historische bronnen, actuele artikels en multimedia gaan de leerlingen na welke bronnen geschikt zijn om een antwoord te geven op de vele hypotheses.

Een boeiende en leerrijke uitstap waarin het leven rond 2500 v.C. weer tot leven komt dankzij archeoloog Mike Parker Pearson.