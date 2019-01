OPROEP. Britse militair viel voor meisje uit Hechtel, maar het leven spaarde hen niet

Hechtel-Eksel -

Argwaan, heimwee en communicatieproblemen: de Vlaamse vrouwen die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog verliefd werden op de bevrijder moesten heel wat hindernissen overwinnen. In ‘Sweethearts’, dat deze week in de boekhandel ligt, vertelt Dirk Musschoot het verhaal van de Britse militair Eric ‘den Engelsman’ Jones, die halsoverkop verliefd werd op Maria in Hechtel. Ze trouwden, maar werden niet gespaard door het leven.