Mogen we al dromen van regenboogtrui? Bondscoach Rik Verbrugghe enthousiast over WK in Yorkshire: “Perfecte omloop voor onze renners”

Rik Verbrugghe werd begin november aangesteld als opvolger van Kevin De Weert als Belgisch bondscoach in het wielrennen. De oud-winnaar van etappes in Giro en Tour en de Waalse Pijl stond te popelen te kunnen beginnen aan zijn nieuwe job. Vooral het WK in het Britse Yorkshire (29 september) is de prioriteit. “Dat is echt een parcours voor klassieke renners, een perfecte omloop dus voor ons team”, was Verbrugghe duidelijk.

“Ik was zeer fier bondscoach te kunnen worden”, opende de nieuwe bondscoach, die zoals bekend ook halftijds in dienst blijft als ploegleider bij WorldTour-team Bahrain-Merida. “Ik wil in eerste instantie beide partijen nog eens bedanken. Zowel Belgian Cycling als Bahrain-Merida stonden een dubbelfunctie toe. Ik was tot afgelopen weekend nog op stage met mijn team. Daar zijn ze ook trots de Belgische bondscoach in hun rangen te hebben. Ik zie veel voordelen in de combinatie. Ik zal op veel wedstrijden aanwezig zijn en veel prestaties live kunnen meemaken.”

Foto: BELGA

Verbrugghe zal in de loop van het seizoen zijn werkzaamheden bij Bahrain-Merida lichtjes afbouwen en steeds meer de kaart van Belgian Cycling trekken. “Dit was een unieke kans als bondscoach in één van de beste wielerlanden ter wereld. De eerste kennismaking was zeer aangenaam. Er zit ook een structuur achter deze federatie, een sportief plan. Zonder een project was ik er niet aan begonnen.”

“Minstens 15 potentiële WK-gangers”

Verbrugghe blikte tot slot al eens vooruit op het WK eind september in het Britse Yorkshire. “Daar ben ik nu al mee bezig”, aldus de bondscoach. “We willen daar heel graag goede resultaten halen. Het is een omloop die ons helemaal ligt. We zijn als land sterk in de breedte. Ik zal keuzes moeten maken, want er zijn minstens vijftien potentiële WK-gangers. Ik zal dus verschillende sterke renners moeten teleurstellen, maar dat bekijk ik als een luxeprobleem. Het doel is een sterk blok te smeden.”