Advocaat van man die kleindochter aanrandde: “Mogen de feiten niet maximaliseren”

Een 70-jarige man uit Zulte vraagt in beroep uitstel voor het misbruik van zijn kleindochter. Opmerkelijk was het pleidooi van zijn advocaat. “Het zal wel niet haar favoriete bezigheid van de dag zijn geweest, maar we mogen de feiten toch niet maximaliseren! “

De 70-jarige opa werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Een deel van de feiten speelde zich af in 2009 toen hij een achtjarig meisje zou hebben gekust. “Een kus op de wang! Geen tongkus!”, beweert hij stellig. De andere feiten dateren van augustus 2016. Zijn kleindochter, toen nog niet eens 16, vertelde haar moeder dat ze ‘een geheimpje had met haar opa.’ Het geheim bestond erin dat ze verschillende keren het geslacht van haar grootvader had moeten insmeren met bodylotion en dan verder moest gaan.

“De behoefte was er”

De grootvader vond echter dat zijn straf veel te zwaar was. “Mijn kleindochter zei: ‘Opa, ik doe dat voor jou! ‘ Op mijn twee laptops is ook niks teruggevonden! “ De man had al jaren geen intieme contacten meer met zijn vrouw. “De behoefte was er, net als de gelegenheid”, pleitte zijn advocaat Kain Verlinde uit Harelbeke. “Het zal wel niet haar favoriete bezigheid van de dag zijn geweest, maar we mogen de feiten toch niet maximaliseren! “ Hij vraagt een straf volledig met uitstel. Uitspraak op 26 februari.