Plantage met ruim 1.500 wietplantjes in Houthalen-Oost gevonden

Een 33-jarige Genkenaar moet voor de Raadkamer verschijnen nadat hij in een woning aan een loods vol wietplantjes in Houthalen-Oost werd gearresteerd. De speurders van de politie CARMA vielen vrijdag rond 16.30 uur het gebouw in de Berkenstraat binnen. In de loods waren vijf kweekruimtes ingericht. Samen goed voor 1.540 wietplanten. De elektriciteit van de installatie werd illegaal afgetapt. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De civiele bescherming zorgde voor de ontmanteling en opruiming. In de woning was een 33-jarige Genkenaar aanwezig. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor. Later werd hij bij de onderzoeksrechter Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem aanhouden en overbrengen naar de gevangenis. (mm)