Spaanse componist Carlos Pellicer zakt af naar Achel voor wereldpremière 'Omaira'

Achel

Hamont-Achel - Zaterdag 19 januari was er hoog bezoek in Achel: niemand minder dan de Spaanse componist Carlos Pellicer en de wereldberoemde euphoniumspeler Steven Mead maakten hun opwachting in het Michielshof in Achel, waar KF Kempenbloei Achel, onder leiding van Ivan Meylemans, een dubbelconcert met Concertband Maasmechelen op de agenda had staan.

De Spaanse componist Carlos Pellicer kwam speciaal uit Spanje overgevlogen om de wereldpremière voor de euphoniumsolo van zijn compositie 'Omaira', uitgevoerd door Steven Mead en de Concertband Maasmechelen, onder leiding van Mark Prils, mee te beleven. Het Michielshof was volledig uitverkocht voor deze wereldpremière.

De Spaanse componist vertelde dat de tragische dood van Omayra Sanchez, het Colombiaans meisje dat stierf in de modder na een vulkaanuitbarsting, aan de basis lag van zijn pakkende compositie. Het werd een onvergetelijke muzikale avond, waaraan ook het dameskoor F:e-m@il o.l.v. Nadia Loenders haar steentje heeft bijgedragen.

Steven Mead zal nog de hele week in België verblijven, voor een unieke CD-opname met de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, waar ook de genoemde compositie “Omaira” zal opgenomen worden.