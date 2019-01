Mos aan de muur: stukje natuur als groene blikvanger in huis

Een groen en levend schilderij aan de muur. U ziet ze steeds meer opduiken in fancy restaurants, nieuwe stadhuizen of hippe kantoren: een muur van mos. Maar het kan zeker ook bij u thuis. Zo’n moswand is niet alleen een eenvoudige manier om een stuk natuur in huis te halen, maar het is ook rustgevend, een groene eyecatcher, makkelijk in onderhoud én niet te vergeten geluiddempend.