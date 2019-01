Nieuwe creatief directeur voor modehuis Lanvin

Bruno Sialelli wordt de nieuwe hoofdontwerper van modehuis Lanvin. Dat laat het Franse label zelf weten in een persmededeling.

CEO Jean-Philippe Hecquet laat alvast weten dat hij bijzonder opgetogen is met de komst van Sialelli. “Onze nieuwe creatief directeur heeft in het verleden bewezen dat hij zowel mannen als vrouwenkleding naar zijn hand kan zetten. Hij zal ons helpen om de grenzen tussen de verschillende geslachten verder te laten vervangen binnen onze collecties.”

Daarnaast werd Sialelli, voorheen creatief directeur van het Spaans modehuis Loewe, ook geprezen voor zijn durf en energie. “Hij heeft een zeer unieke en persoonlijke visie. Hij beschikt ook over het vermogen om een sterk creatief team op te bouwen. Dat zijn allemaal noemenswaardige kwaliteiten die ons overtuigd hebben om met hem in zee te gaan.”

Ook Sialelli heeft al gereageerd op de bekendmaking. “Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van een modehuis zoals dat van Lanvin”, schrijft Fashion United. “Lanvin werd gesticht door een sterke, visionaire vrouw die het aandurfde om een internationaal universum te creëren. Het is een uitdaging om die boeiende verhalen en moderne invloeden te combineren en voort te zetten.”

Leegloop bij Lanvin

Met zijn aanstelling wordt Sialelli de vierde creatief directeur in evenveel tijd. Toen de Israëlische hoofdontwerper Alber Elbaz eind 2015 na veertien jaar ontslagen werd, vond het modehuis niet meteen een vervanger. Ontwerper Olivier Lapidus trok na amper acht maanden de deur achter zich dicht, zijn voorgangster Bouchra Jarrar hield het achttien maanden vol. Of de samenwerking met Sialelli duurzamer is, zal nog moeten blijken.