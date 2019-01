Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar dit seizoen staan er eindelijk twee sneeuwkanonnen op de pistes van Ovifat in de Hoge Venen te blinken. “De enige in de Ardennen”, glundert skistation-uitbater Gunther Elsen. “Dankzij onze kunstsneeuw kan hier woensdag al geskied worden.”