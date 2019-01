GETEST. HP Tango: Printen met uw phone

Wanneer we aan een printer denken, komt ons meestal niet het meest aantrekkelijke of verstandigste apparaat voor ogen. Hewlett Packard heeft hard nagedacht om daar verandering in te brengen. De Tango (X) is een slimme printer voor de moderne, mobiele generatie. Het compacte afdrukfabriekje verwijst de kabel naar de prullenmand en gaat voluit voor draadloos, met de smartphone als danspartner.