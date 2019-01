World's 50 Best Restaurants voert enkele opvallende maatregelen door

World’s 50 Best Restaurants, zowat de belangrijkste prijsuitreiking in de restaurantwereld, voert na een constante stroom van kritiek enkele belangrijke veranderingen door. Zo zal het restaurant dat verkozen wordt tot beste ter wereld niet opnieuw in aanmerking kunnen komen voor die prijs.

World’s 50 Best Restaurants is een ranglijst van de beste restaurants ter wereld die al sinds 2002 wordt samengesteld door een internationale jury van restaurantrecensenten, fijnproevers en chef-koks. El Bulli ging vijf keer met de hoofdprijs aan de haal, Noma vier keer en The French Laundry, El Celler de Can Roca en Osteria Francescana telkens twee keer. Maar dat zal bij de volgende uitreiking in juni niet meer het geval kunnen zijn.

Elk restaurant dat verkozen wordt tot het beste ter wereld zal dat niet meer voor een tweede of zoveelste keer kunnen worden. De winnaars verhuizen voortaan naar een aparte 'Best of the Best'-categorie waardoor andere restaurants een kans zullen maken op die gegeerde titel. Daarmee komt de organisatie tegemoet aan de kritiek dat het steeds om hetzelfde kransje van chefs gaat en er een gebrek aan diversiteit is.

Meer vrouwen

En niet alleen daar wrong afgelopen 17 jaar het schoentje, in de ranglijst kwamen ook bijzonder weinig vrouwen voor. Diegenen die mogen stemmen worden daarom ook gevraagd om gendergelijkheid in het achterhoofd te houden bij het kiezen. "Kiezers worden tijdens hun reizen ook aangemoedigd om verder te kijken dan wie allemaal al in de top 50 staat", klinkt het bij de organisatie.

Meer impact

Chef Daniel Humm, die met zijn restaurant Eleven Madison Park in 2017 op het hoogste schavotje stond, is enthousiast over de nieuw ingeslagen weg. "Dankzij deze veranderingen zullen we een grotere verscheidenheid aan chefs en restaurants op de voorgrond zien treden. De wereld van de gastronomie is een gemeenschap en die groter laten worden zal onze impact alleen maar vergroten."