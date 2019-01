Dit is de rok waar elke vrouw mee staat

Ondanks de ijzige temperaturen kan het geen kwaad om te beginnen dagdromen over rokjesweer. Geen idee welk model jouw figuur flatteert? Deze rok staat alle vrouwen goed.

Midi to the rescue

Welk type figuur je ook hebt, een midi-lengte (strak of los rond je benen) brengt meer proportie in je lichaam. Instant langere benen? Een midi-model dat losjes tot het midden van je knie valt past het best bij jou. Een midi-rok dat halverwege je kuiten eindigt (een elegante A-lijn bijvoorbeeld), is dan weer een perfect match voor vrouwen met stevige benen of heupen. Zo leg je de focus op het gedeelte nét boven je enkels, aka het smalste deel van je benen.

Zo combineer je een midi-rok

Een andere reden waarom wij head over heels zijn met de midi-rok: zijn veelzijdigheid. Een cropped sweater, klassevolle rolkraagtrui, blouse dat je in je rok stopt of stoer denim jasje…Zolang het item niet onder je heupen valt sla je nooit de bal mis. Laat zoveel mogelijk van je enkels zien qua schoenenkeuze. Een pump, instapper of veterschoen met hak versterken het verslankend effect van een midi-rok.