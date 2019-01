Geweldig nieuws: Cercle Brugge-doelman Miguel Vandamme officieel genezen van leukemie

Brugge - Miguel Vandamme, doelman bij Cercle Brugge, is officieel genezen verklaard van leukemie. Dat hebben de West-Vlamingen maandag op Twitter gemeld.

“Fantastisch nieuws deze voormiddag!”, schreef Cercle op Twitter. “2 jaar en 5 maanden vocht Miguel Vandamme tegen Leukemie. Vandaag is hij officieel genezen! Proficiat Miguel!!!”

De 25-jarige Vandamme timmerde al een hele tijd aan zijn terugweg op de voetbalvelden. In 2017 maakte hij zijn comeback tussen de palen. Dit seizoen kwam hij voor Cercle een wedstrijd in actie in de Beker van België.