Thierry Van Cleemput duikt één dag na ontslag als trainer van David Goffin plots op bij Simona Halep: “Geen zin om uitleg te geven”

De Roemeense Simona Halep, het nummer 1 van de wereld, moest maandag in de vierde ronde van de Australian Open haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Serena Williams (WTA 16) in drie sets (6-1, 4-6 en 6-4). Een aandachtig toeschouwer in de Rod Laver Arena was Thierry Van Cleemput. Een dag nadat zijn samenwerking met David Goffin werd stopgezet, volgde hij het duel vlak bij de box van Halep. De tenniscoach bleef nadien mysterieus over zijn aanwezigheid.

De Belgische trainer vuurde Halep tijdens de wedstrijd stevig aan, en applaudisseerde meermaals bij een knappe actie. Eerder maandag had hij ook al de training van de Roemeense bijgewoond.

“Ik besef dat het misschien een beetje raar was dat ik daar zat, maar ik heb voorlopig geen zin om meer uitleg te geven”, verklaarde Van Cleemput. “Zulke praatjes leiden toch naar niets. Ik vraag nog wat geduld. Ik wacht mijn situatie zelf wat af.”

Simona Halep. Foto: Photo News

“We zijn met elkaar aan het praten, maar hij is officieël nog niet mijn nieuwe coach”, zei Halep over de aanwezigheid van Van Cleemput. “Hij was trouwens nog niet helemaal in mijn box. Een rij erachter. We zullen zien. Er is nog niets beslist. We moeten mekaar eerst beter leren kennen. Ik heb in ieder geval niets te maken met het einde van zijn samenwerking met David. Ik vind hem gewoon een toffe coach. En we hebben hier enkel gepraat. Na de split. Of ik contact met hem genomen heb? Jullie worden te nieuwsgierig… (lacht)”

Halep zit sinds november zonder trainer nadat ze brak met de Australiër Darren Cahill.