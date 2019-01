Bij Dior komen de modellen letterlijk van de band gerold

Kim Jones volgde in 2018 Kris Van Assche op aan het hoofd van Dior Men en presenteerde in Parijs zijn derde collectie voor het Franse modehuis. Hij liet zijn modellen dit keer op een lopende band zijn creaties tonen.

Heel wat ontwerpers laten geen kans aan zich voorbijgaan om met een opvallende modeshow uit te pakken. Zo liet Kim Jones zijn modellen niet de catwalk oplopen, ze mochten daarentegen gewoon stil blijven staan en zich laten voortbewegen door de 76 meter lange loopband die er lag.

Die modellen die erbij stonden als standbeelden waren een referentie zijn naar de vroegere couturesalons waar modellen op eenzelfde manier de laatste creaties showden aan de rijke klanten. Onder meer Kate Moss, Naomi Campbell en nog heel wat andere sterren waren de aandachtige toeschouwers op de eerste rij.

