Red de artisjok! Bekende Genkenaren organiseren Slow-Fooddiner voor verloren groente

De Genkse modeontwerper Egidio Fauzia houdt van eten dat niet alleen lekker is, maar ook puur, eerlijk en kwaliteitsvol. Al jaren steunt hij Slow Food, een beweging die vooral in Italië succesvol is. Samen met designer Michaël Verheyden en Jo Lemmens van Restaurant U in Genk organiseert hij een diner met de artisjok van Menfi, een groente die verloren dreigt te gaan.