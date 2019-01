Victoria Beckham is de roddels over haar huwelijk beu

Victoria Beckham (44) heeft in een interview met The Guardian een boekje opengedaan over haar huwelijk. In juli is ze 20 jaar getrouwd met David, maar geruchten over ontrouw en strubbelingen blijven hun relatie achtervolgen. "Het is frustrerend", zegt ze.

Victoria en David Beckham trouwden in juli 1999 en kregen met Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper ook vier kinderen. Maar al jaren wordt het huwelijk ook achtervolgd door roddels. Zo zou het koppel al meermaals op scheiden gestaan hebben en werd David in de tabloidpers er regelmatig van beschuldigd Victoria te hebben bedrogen. In een interview met The Guardian zegt Victoria dat dat vooral vermoeiend en frustrerend is.

"Het kan behoorlijk wat frustratie bij me opwekken", vertelt ze. "Maar voor het grootste deel laat ik dat over aan mijn pr-team. Ik probeer er zo weinig mogelijk bij betrokken te geraken. Je moet de touwtjes strikt in handen houden, want heel wat mensen geloven wat er allemaal wordt geschreven. Als dat alles verzonnen is dan is het des te vervelend."

Al begrijpt ze ook dat dat een van de gevolgen is van een leven in de schijnwerpers. "Mensen zijn nu eenmaal geïnteresseerd in mijn privéleven. Soms werkt dat in mijn voordeel, maar soms ook niet. Maar ik heb besloten dat ik me er niet meer negatief door laat beïnvloeden."