Kei Nishikori knokt zich voorbij Spanjaard naar kwartfinales na marathonwedstrijd en supertiebreak

De Japanner Kei Nishikori (ATP 9) heeft zich maandag na een knappe remonte geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. In de beslissende set kwam het tot een ‘supertiebreak’.

Het achtste reekshoofd kwam tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 23) 0-2 achter maar trok alsnog het laken naar zich toe. Na een partij van liefst 5 uur en 11 minuten stond de 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 en 7-6 (10/8) eindstand op het scorebord van de Margaret Court Arena. De wedstrijd werd dus beslecht met een supertiebreak. Waar vroeger in de vijfde en beslissende set van een Grand Slam geen tiebreak mogelijk was, werd die nu ingevoerd om ellenlange wedstrijden te vermijden. In tegenstelling tot een normale tiebreak, waarin naar zeven winnende punten wordt gespeeld, gaat in een supertiebreak de zege naar wie als eerste tien winnende punten scoort.

De 29-jarige Nishikori haalt zo, net als in 2012, 2015 en 2016, de kwartfinales in Melbourne. Daarin speelt hij tegen het Servische topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1) of de Rus Daniil Medvedev (ATP 19). Die laatste schakelde David Goffin (ATP 22) uit in ronde drie. (belga)