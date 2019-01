Vier jaar gevraagd voor Peltse broers na verduisteren 4 miljoen euro: geld verbrast aan hoertjes en dure vakanties

Overpelt -

Het openbaar ministerie heeft maandag in de Hasseltse rechtbank vier jaar cel gevorderd voor twee Peltse broers die ruim 4 miljoen euro verduisterden. Het geld kwam van gegoede Noord-Limburgse ondernemers die het aan de verdachten gaven om het te beleggen via hun AXA-kantoor J&J Verzekeringen in Overpelt. De broers van 47 en 53 jaar riskeren elk ook nog een beroepsverbod van 10 jaar en 6.000 euro boete. De zaak stond vorige week al op de zitting en kreeg maandag een vervolg om nog een vijfde dossier te behandelen.