TIPS. Designerstukken aan betaalbare prijzen en een basisverzorging voor gemengde huidjes

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Sporten en flaneren met ERES



ERES, een Parijs lingeriemerk met een filiaal in Brussel, komt voor het eerst met een meer sportieve collectie op de proppen. De collectie 'ACTIVEWEAR', die onder meer bestaat uit een jumpsuit en wikkeltopjes, kan je zowel dragen om te sporten als in het dagelijkse leven. Zo spaar je heel wat tijd uit als je na een bezoekje aan de sportschool nog even langs dat nieuwe caféétje wil gaan. De collectie is verkrijgbaar in de winkel en op de webshop van het merk.

Duurzame tweedehandsmode in Antwerpen

Op zoek naar tijdloze mode of een uniek designerstuk? Dan verkas je maar beter naar Antwerpen. Dit tweejaarlijkse evenement, dat wil aantonen dat duurzame mode niet seizoensgebonden is, opent zijn deuren voor zowel de verkoper als de koper. Ben je in het bezit van een prachtstuk dat je graag wil inruilen voor een aankoopbon? Breng dan even een bezoekje aan Graanmarkt 13 of online en dat voor 30 januari. Wie liever zelf gaat winkelen, kan zijn slag slaan op 1 en 2 februari.

De balans voor gemengde huidjes

Glimmen maar toch kurkdroog of net andersom: wie een gemengde huid heeft, moet vaak lang zoeken naar de juiste huidverzorging. Aesop, het grootste Australische cosmeticamerk, heeft een basiskit samegensteld met drie producten speciaal voor deze gevoelige huidjes. De kit, die bestaat uit een cleanser, een toner en een hydraterende crème, kost 97 euro en is verkrijgbaar in hun filiaal in Antwerpen of online.

Alledaagse voorwerpen in een nieuw jasje

Een tuintafel, een bank, een bijl en zelfs een blaaspook: de huidige collectie van productielabel 'Wünder' is op zijn minst divers te noemen. Het West-Vlaamse bedrijf MAISTER, dat achter de eigenzinnige collectie zit, heeft dan ook geen uniforme collectie voor ogen. "We wilden vooral iets maken wat mooi en simpel is", zegt medezaakvoerder Bram Couvreur. "We staan open voor elk idee, gewoon omdat het kan." Wie een modieuze tuintafel in huis wil halen kan terecht op www.wünder.be.