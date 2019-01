Facebook weet nu al dat u hier vanavond naar gaat kijken

Seizoen 2 van het gelauwerde verborgen-cameraprogramma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ eindigt vanavond op VTM met een compilatie-aflevering. Tim Verheyden probeert de geheimen van Facebook bloot te leggen op Canvas en op Q2 kan u getuige zijn van een ontmoeting tussen astronaut Buzz Aldrin en de robot Optimus Prime in ‘Transformers - Dark Of The Moon’.