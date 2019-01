WK veldrijden: Looienaar Quinten Hermans mag mee naar Bogense

Looienaar Quinten Hermans mag mee naar het WK veldrijden in het Deense Bogense. Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout maandagmiddag bekendgemaakt. In de selectie is voorlopig geen plaats voor Tim Merlier. Enkel als Toon Aerts zondag de wereldbeker wint, mag er een achtste landgenoot, in casu Tim Merlier, naar Denemarken afzakken.

Krijgt Belgisch kampioen Toon Aerts zijn broer Thijs mee als mentale steun voor het WK veldrijden in het Deense Bogense? Dat moet zowat de belangrijkste vraag zijn geweest in de uren voorafgaand aan de bekendmaking van de selectie voor het WK dat op zondag 3 februari wordt gereden. Het antwoord is negatief. Zelfs al wint Toon Aerts straks de wereldbeker, dan noch is er geen plaats voor zijn jongere broer. Die zal gaan naar Tim Merlier, steun en toeverlaat van… Wout van Aert.

Aan de selecties van Wout van Aert en Toon Aerts hoefde niemand te twijfelen en ook Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck waren certitudes. Daar werden maandag ook Gianni Vermeersch, Jens Adams en Looienaar Quinten Hermans aan toegevoegd. Indien er een achtste renner naar Bogense mag, dan gaat de plaats naar Tim Merlier. Kevin Pauwels en Thijs Aerts zijn reserves.

Bij de vrouwen mag Laura Verdonschot uit Lommel mee naar Denemarken. Bij de beloften is er een plaatsje weggelegd voor Alkenaar Timo Kielich en bij de junioren is Lanakenaar Ryan Cortjens van de partij.

De selecties bij de profs:

Discover our Men & Women Elite selections for the 2019 @UCI_CX World Championships in Bogense ???? #Bogense2019 ?? pic.twitter.com/xHu4xbOwNQ — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) 21 januari 2019

De selecties bij de jeugd: