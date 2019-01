Pasar groot Lanaken zet het jaar in met borrelwandeling

Lanaken - Op zondag 20 januari vertrokken we met 140 leden van Pasar aan het ontmoetingscentrum van Veldwezelt voor de borrelwandeling. De weergoden waren ons heel goedgezind met een prachtige winterzon. Zo konden wij elkaar in ideale omstandigheden een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Na een tocht door de holle weg bereikten we Briegden. Hier werd een soepstop gehouden. De stoet trok zich weer op gang en via het kanaal bereikten we de brug in Veldwezelt waar een borrelstop voorzien was. Na 5,6 km bereikten we terug het ontmoetingscentrum. De broodjes, vlaai en koffie stonden op ons te wachten. Noël en Jan zorgden voor de muzikale invulling van deze gezellige namiddag. Dank aan de vele helpende handjes bij het opbouwen en afbreken, zonder hun hadden we dit niet kunnen organiseren. We kijken uit naar een dagje als soldaat in februari.