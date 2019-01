VIDEO. Vandaag is het niet alleen Blue Monday, maar ook Internationale Knuffeldag: “Door de ochtendrush komt het er thuis niet altijd van”

Hasselt -

Vandaag is het Internationale Knuffeldag. Op die dag wil SOS Kinderdorpen aandacht besteden aan het belang van liefdevolle zorg, en de rol die knuffelen daarbij speelt. Inmiddels zijn er in België tachtig scholen met een ‘kus- en knuffelzone’. De Stedelijke Basisschool in Kuringen is er daar een van.