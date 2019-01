Boohoo gaat de mist in: modellen verstoppen kussens onder kleding om zwanger te lijken

De Britse modeketen Boohoo wordt er door hun klanten van verdacht gewone modellen met kussens te gebruiken om hun zwangerschapskleding aan te prijzen. Op sociaalnetwerksite Twitter regent het dan ook negatieve reacties.

Op Twitter delen verschillende klanten hun verontwaardiging over de zwangerschapskleding van de Britse modeketen. Aandachtige kopers ontdekten dat de bolle buik van enkele modellen er wel heel eigenaardig uitzag. Sommige klanten zweren zelfs dat ze een kussen zien zitten onder de aansluitende jurkjes van enkele modellen. De vraag rijst dan ook waarom het modemerk niet gewoon zwangere modellen vraagt voor hun kledinglijn.

De keten heeft vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen. Het is overigens niet de eerste keer dat Boohoo in opspraak komt. In september 2018 verkocht het merk een truitje onder de noemer ‘nepbont’ maar eigenlijk bevatte het echt konijnenbont. De Britse waakhond voor ethnische praktijken ASA onderzocht de zaak en de trui werd onmiddellijk van de website gehaald. Uiteindelijk kwam Boohoo er met een waarschuwing vanaf.

Really @boohoo you really expect us t believe that this is a “pregnant belly” you can literally see the pillow stuffed up her dress ?? pic.twitter.com/fVUOrkE9IS — Georgia Hallgalley (@ballbaggey) 15 januari 2019