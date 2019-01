LA Clippers knopen na vijf opeenvolgende nederlagen aan met winst

De Los Angeles Clippers weten na vijf verlieswedstrijden op rij opnieuw wat winnen is. Zondagavond behaalden de Californiërs een 95-103 zege in San Antonio tegen de Spurs.

Tobias Harris ontpopte zich tot de beste bezoeker. Hij scoorde 27 punten, pakte 9 rebounds en deelde 9 assists uit. Ook Patrick Beverley was met 18 punten en 12 rebounds op de afspraak.

Topschutter werd LaMarcus Aldridge, de 33-jarige forward van de Spurs, met 30 punten (plus 14 rebounds).

Dankzij de overwinning verstevigen de Clippers hun achtste plaats (die nog net recht geeft op de play-offs) in de Western Conference. Het verschil met stadsgenoot Lakers (25-21 vs 25-22) is wel miniem. San Antonio (27-21) staat zesde.

In de Eastern Conference won de nummer drie in het klassement, Indiana, vlot met 120-95 van Charlotte. Victor Oladipo maakte 21 punten. (Belga)