Nieuw cursusaanbod tablet en smartphone in de bib

Dilsen-Stokkem - Tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons leven, maar hoe goed kan jij ermee overweg? En wat zou je er nog meer mee willen doen? Na een geslaagde start van het @ppcafé in 2018 breidt de bibliotheek van Dilsen-Stokkem dit aanbod lessen hierover nog verder uit.

Het @ppcafé is een ruim cursusaanbod van de bibliotheek van Dilsen-Stokkem rond het gebruik van tablet, smartphone en computer. Hiervoor wordt samengewerkt met Vormingplus Limburg. Er zijn @ppcafés voor zowel beginners (in de voormiddag) als voor wie al vertrouwd is met zijn toestel ('s avonds).

Door de samenwerking met Vorminplus Limburg is de kwaliteit verzekerd. Verder zijn de @ppcafés gezellig, laagdrempelig en betaalbaar: per les betaal je maar 5 euro, en de absolute basis van je smartphone of tablet kan je bovendien volledig gratis komen leren.

Het @ppcafé is dus dé ideale manier om helemaal mee te raken met al die moderne technologieën. Bovendien kan je elke eerste vrijdag van de maand ook in de bib terecht voor de gratis één-op-één computerhulp van de Digidokter.

De gratis lessenreeks 'Ik ken helemaal niets van m'n Android toestel' begint vanaf donderdag 07/02 om 9.30 uur in de bib. Vanaf dinsdag 05/02 wordt er om 19.30 uur gestart met een themareeks over Facebook en sociale media.

Inschrijven kan via 089/79.08.80 of via bibliotheek@dilsen-stokkem.be. Meer info vind je op de website van de bib.