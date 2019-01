OPROEP. Genk blijft koploper in zittenblijvers

Hoeveel leerlingen blijven er jouw gemeente zitten? Die cijfers kan je nu raadplegen via de databank van het onderwijs. Uit die cijfers blijkt dat in Limburg Genk nog altijd de kroon spant. Daar moesten vorig jaar in het secundair maar liefst 313 leerlingen – of 7 ,1% - in het secundair een jaar bissen. Ook in Borgloon is maar liefst bijna 7 procent van de leerlingen blijven zitten.