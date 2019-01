Ze blijft het doen: Serena Williams zet nummer 1 van de wereld opzij op Australian Open

Serena Williams (WTA 16) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open in Melbourne. Ze versloeg in de vierde ronde de Roemeense Simona Halep, het nummer 1 van de wereld, in drie sets.

Williams haalde het na 1 uur en 47 minuten met 6-1, 4-6 en 6-4.

Om door te stoten naar de halve finales, moet Williams voorbij de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8). Die won eerder op de dag met 6-3 en 6-1 van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 18).

Halep had in de vorige ronde Venus Williams (WTA 36), de oudere zus van Serena, uit het toernooi gekegeld. Maar tegen een ontketende Serena Williams, van wie ze de vorige acht ontmoetingen had verloren, had Halep aanvankelijk geen verhaal. Na amper 25 minuten stak de Amerikaanse de eerste set op zak.

In de tweede set was de match meer in evenwicht. Halep versierde bij 4-5 een setpunt op de service van Williams en kon dat meteen verzilveren. In de derde set forceerde Williams bij 3-3 de beslissing met een break.

Simona Halep (27) verloor vorig jaar de finale van Caroline Wozniacki. De Deense ging er op haar beurt al in de derde ronde uit tegen Maria Sharapova.

Serena Williams (37) won de Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze ‘down under’ vanwege haar zwangerschap. De Amerikaanse mikt op een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de recordhoudster Margaret Court.

Een aandachtig toeschouwer in de Rod Laver Arena was overigens Thierry Van Cleemput. Een dag nadat zijn samenwerking met David Goffin werd stopgezet, volgde hij het duel in de box van Halep. Daarvoor had hij ook al de training van de Roemeense bijgewoond. Halep zit sinds november zonder trainer nadat ze brak met de Australiër Darren Cahill. (belga)