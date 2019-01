Koning bezoekt volgende week T2-campus in Genk

Genk - Koning Filip zal op 29 januari een bezoek brengen aan de T2-campus in Genk waar leerlingen, werknemers, werkzoekenden en ondernemers opleidingen volgen in hoogtechnologische labo’s die focussen op nieuwe energie, IT, nieuwe materialen en elektro.

De koning zal verschillende duale opleidingen bezoeken, zoals sanitair – en elektrotechnisch installateur en met de trainees in dialoog gaan. Ook een aantal opleidingen in beroepen van de toekomst komen aan bod. Het gaat onder meer over opleidingen tot virtual reality animation producer, visual effects artist en soundproducer.

Ook Hogeschool PXL verplaatst zich naar de T2 campus in Genk, om er aan de koning de PXL-opleidingen en haar studenten voor te stellen die pionier zijn voor duaal leren in het hoger onderwijs: Graduaat in de Orthopedagogie, Graduaat in het Winkelmanagement en Graduaat Bouw. Meer dan 1/3 van de opleiding wordt aangeboden via werkplekleren in bedrijven of organisaties.

Tenslotte brengt de koning een bezoek aan het PlastIQ Training Lab, een trainingsruimte, ontstaan uit een sterk partnerschap tussen bedrijven, de opleidings- en onderwijswereld om nog meer talent op te leiden en te laten doorstromen naar de sector van kunststoffen en nieuwe materialen.