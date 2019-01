Repair Café Kinrooi blaast al vier kaarsjes uit

Kinrooi - Maandelijks (lees: iedere eerste zaterdag van de maand) staan ettelijke vrijwilligers klaar om verschillende zaken te herstellen. In de afgelopen vier jaar werden er reeds 1.431 kledingstukken, 276 elektro, 104 juwelen, 15 fietsen en nog andere zaken hersteld, in totaal 1.833 stuks.

De herstellingen zijn gratis, maar er mag natuurlijk altijd een bijdrage in de fooienpot gestoken worden. Daarvan gaat een gedeelte naar een goed doel en een gedeelte wordt gebruikt voor de onkosten. Het goede doel voor dit jaar is de Zorgboerderij Ommersteyn in Dilsen. Binnenkort wordt er een cheque overhandigd, twee van onze vrijwilligers helpen trouwens op deze boerderij. Men kan in het Repair Café tevens ook terecht voor een gezellige babbel met een natje aan 1 euro of een lekkere kop koffie of thee met een stukje taart aan 1,50 euro.

Op 2 februari verwelkomen we jullie dan ook weer graag en blazen we samen de vier kaarsjes uit. Dit alles gaat door van 13 tot 16.30 uur in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Nelisveld 5 in Kinrooi.