Catherine Deneuve verkoopt haar iconische jurken van Saint Laurent

Catherine Deneuve (75), de grande dame van de Franse film, verkoopt liefst 130 jurken die voor haar op maat gemaakt werden door haar vriend Yves Saint Laurent. Ze gaan op 24 januari onder de hamer bij het bekende veilinghuis Christie's.

Catherine Deneuve was amper 22 toen ze voor het eerst Yves Saint Laurent ontmoette. Het was het begin van een decennialange vriendschap tussen haar en de Franse ontwerper, die in 2008 overleed. Zij is tot op vandaag kind aan huis bij het ondertussen tot Saint Laurent omgedoopte modehuis. In haar kasten in haar huis in Normandië hingen dan ook 130 op maat gemaakte creaties van Saint Laurent. Omdat ze het huis verkoopt en in Parijs geen plaats genoeg heeft in haar kasten, doet ze ze allemaal van de hand.

Het gaat stuk voor stuk om op maat gemaakte ontwerpen, zoals onder meer die jurk die ze in 1969 droeg toen ze voor het eerst Alfred Hitchcock ontmoette. Ook heel wat looks waar ze op de rode loper mee werd gezien, zoals de gouden jurk die ze op de Oscars droeg, worden verkocht. Op 24 januari worden ze geveild bij Christie's. Verwacht wordt dat die laatste tussen de 2.000 en 3.000 euro zal opbrengen.

Pantser

"Catherine was tijdens alle belangrijke momenten in de carrière van Yves aanwezig. Zo zat ze altijd op de eerste rij tijdens zijn modeshows en hij kwam haar steevast een kus geven nadat hij een buiging had gemaakt", zegt Camille de Foresta van Christie's over de unieke band tussen Deneuve en Saint Laurent. "Hij gaf haar op zijn beurt kracht en zelfvertrouwen, want zij gaf aan dat de kleren van Yves haar een soort van pantser gaven." Bieden kan hier.