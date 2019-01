Diepenbekaar rijdt voor ogen van agenten bijna greppel in

Een 28-jarige bestuurder uit Diepenbeek is zondag rond 4.30 uur in de Rehagestraat aan de verkeerde kant van de weg bijna in de greppel gereden. Een patrouille van de politie was ooggetuige van die manoeuvre en haalde de chauffeur aan de kant voor een alcoholtest. De twintiger had bijna 1.5 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Een uurtje later werd ook het rijbewijs van een 40-jarige bestuurder uit Riemst 6 uur ingehouden na een positieve alcoholtest. Hij werd tegengehouden op de Alden Biesensingel. Beide bestuurders zullen voor de politierechter moeten verschijnen. (mm)