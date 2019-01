Landelijke gilde Engsbergen proeft bier en chocolade

Engsbergen

Tessenderlo - Bier en chocolade. Dé producten die België op de wereldkaart plaatsen omwille van hun superieure kwaliteit. Maar bier samen met chocolade of pralines degusteren ? Wie bedenkt nu zoiets?

Het was even bang afwachten: de traditionele bierproefavond van de Landelijke Gilde, die al zoveel jaren succes kende, vervangen door een voordracht over bieren en chocolade? Geen uitdaging meer voor de deelnemers om zoveel mogelijk bieren te herkennen?

Uiteindelijk mocht de Landelijke Gilde toch een dertigtal mensen verwelkomen en was het resultaat meer dan behoorlijk. De meesten waren zeer tevreden, slechts enkelen hadden heimwee naar het oude recept.

Lesgever Geroen Vansteenbrugge uit Waregem is gefascineerd door bieren en chocolade. Weinige brouwerijen in België heeft hij niet bezocht, hij kent zelfs het Engsbergse bier Dief, en zijn kennis en inspiratie over chocolade heeft hij van zijn vriend en dorpsgenoot chocolatier Stijn Vanhoudt. Op een sublieme wijze dompelde hij ons de hele avond onder in de magie van bieren en pralines. Met zijn West-Vlaams accent en een flinke dosis humor bleef hij ons een hele avond boeien.

Wimpers Times, Where beer meets, Moose blues, Gouden band en Adriaen Brouwer Oaked waren de te proeven bieren. Ooit gehoord van Mumbai, Where Parel, Canelle, Blueberry of Grenoble: allemaal handgemaakte pralines ! Wie voor de pauze goed had opgelet, kon de drie vragen gemakkelijk beantwoorden en dankzij de schiftingsvraag won Didden Yolande een mooi en lekker pakketje bieren. Op het einde van de voordracht mochten de aanwezigen een kwotering geven voor de beste combinatie van de geproefde bieren en pralines: het lichtzure, bruin Adriaen Brouwer Oakes met de praline Grenoble kwam als beste uit de bus.

Bier en chocolade: klinkt als keihard vloeken in de kerk, maar smaakt... hemels.