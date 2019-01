In de nacht van zondag op maandag zijn in Maasmechelen twee Mercedes Sprinters gestolen. De voertuigen stonden in de Prins Alexanderstraat en in de Noordstraat geparkeerd. Samen met het bedrijfsvoertuig is ook het werkmateriaal dat er in stak weg. Of de twee feiten met elkaar in verband staan, wordt bekeken. Enkele weken geleden werd in Maasmechelen al eens een bedrijfsvoertuig gestolen. (mm)