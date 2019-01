Het failliete Supertrash is terug en dit zijn de eerste beelden

Het Nederlandse label Supertrash ging in 2018 failliet, maar maakte afgelopen weekend in Amsterdam een comeback. Het wil naar eigen zeggen met de nieuwe collectie, die in juni in de winkelrekken wordt verwacht, vrouwen nog sterker kleden.

2018 was een woelig jaar voor Supertrash. Eerst bleek dat het in financieel woelig water verkeerde, vervolgens trok CEO en oprichtster Olcay Gulsen er de deur achter zich dicht en daarna werd het faillissement aangevraagd. Verrassend goenoed werd in december al aangekondigd dat het label een comeback zou maken. Afgelopen weekend was het dan zover, tijdens Modefabriek in Amsterdam werd de Herfst/Winter 2019-collectie voorgesteld.

De reden voor de terugkeer zou zijn dat "er veel signalen werden gehoord dat het merk werd gemist, zowel door de consument als de retailer", klinkt het in een persbericht. Het Nederlandse merk zal naar verluidt nog meer inzetten op feminisme en sterke vrouwen. De collecties blijven een mix van klassiekers met hedendaagse trends. De nieuwe lijn, die ook schoenen en handtassen zal bevatten, zal vanaf juni verkrijgbaar zijn.