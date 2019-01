Het Hasselts Toneel zoekt 'Loslopende vrouwen'

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het Hasselts Toneel staat op de planken met 'Loslopende vrouwen', een komedie over drie generaties vrouwen en een man met een onwaarschijnlijke slaapaandoening.

Drie dames - moeder, dochter en grootmoeder - maken kennis met hun bovenbuur. De man is aantrekkelijk maar kampt met een chronische aandoening die hem voor langere periodes in een comateuze slaaptoestand brengt. Hij wordt het klankbord voor de moeder-dochterfrustraties die het leven van de dames overheersen.

In rauwe, maar steeds relativerende en soms ronduit hilarische dialogen wordt de ziel van drie generaties vrouwen blootgelegd. Ze slingeren elkaar meedogenloze verwijten naar het hoofd en toch is de moederliefde nooit echt ver weg. De onwaarschijnlijke slaapaandoening van de man hult het geheel in een licht bevreemdende waas.

Première op zaterdag 26 januari in Zaal Centrum, Hollandsveldlaan 32 in Hasselt. Volgende voorstellingen op 1, 2, 5, 8, 9, 14, 15 en 16 februari, telkens om 20 uur.