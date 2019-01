Greenyard zet in op eigen talent

Rijkevorsel / Bree - Greenyard Prepared is niet enkel een Europese topspeler in bereide groenten en fruit en convenience food, het bedrijf bouwt aan een sterk HR-beleid. Eigen medewerkers en uitzendkrachten krijgen er alle mogelijkheden om door te groeien met opleidingen op maat.

Greenyard Prepared is een van de grootste spelers in convenience food. Het bedrijf met vestigingen in Bree, Rijkevorsel en het Nederlandse Velden kent een constante groei. Om die groei op te vangen en aan de sterk seizoensgebonden vraag te voldoen, werft Greenyard constant mensen aan. Maar het bedrijf zet ook sterk in op de talenten van de eigen medewerkers. “We geloven in de krachten van onze eigen mensen. Vacatures werden altijd al eerst intern bekend gemaakt, maar vandaag organiseren we projecten om gemotiveerde medewerkers nog meer doorgroeikansen te bieden”, zegt HR Director Jan Dirkx.

Dit gebeurt bij Greenyard op verschillende manieren. “Samen met uitzendpartner Randstad, het technisch instituut TISM en opleidingscentrum Limtec werkten we een opleiding op maat uit om productiemedewerkers op te leiden tot operatoren.” Medewerkers met de juiste attitude, motivatie en flexibiliteit en een grote nieuwsgierigheid worden door de productieleiders naar voren geschoven om door te groeien naar jobs met meer complexiteit.

“Het gaat om medewerkers die verder denken dan hun job of verantwoordelijkheid. Ze stellen zichzelf en hun werk constant in vraag en nemen initiatief”, zegt HR Officer Edith Reyskens. Werknemers met een neus voor techniek volgden een opleiding tot technisch operator om de schaarse storingstechniekers bij te staan. Anderstaligen krijgen een taalbad waardoor hun kansen op duurzame tewerkstelling stijgen. “We willen nog meer inzetten op menselijk kapitaal. Daarom zetten we vanaf februari een stagiaire fulltime in op het project om onze eigen talenten verder op te sporen”, zegt de HR Director.

