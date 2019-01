Robert I en Denise II seniorenprinsenpaar 2019

Rooierheide

Diepenbeek - Woensdag organiseerde de Orde van de Teutonische Ridders een seniorenzitting met de aanstelling van het 5de Seniorenprinsenpaar.

In aanwezigheid van burgemeester Rik Kriekels, schepen van cultuur Ilse Pipeleers en schepen Marijke Peumans, prinsen en de raad van elf presenteerde Jean-Paul Klinkers de show met artiesten van eigen bodem in de huid van o.a Henk Wijngaard, Toon Hermans, Corry Konings en Heino. Ook op de bühne Jos Tuts bekend alsTutske en Monique winnaar van het carnavalissima 2019 en als kers op de taart de alom gekende echte Jacky Lafon . Na de abdicatie van seniorenprinses Denise I van 2018 werd he nieuwe prinsenpaar ten tonele gebracht en ontdaan van hun maskers. Prins Robert I (63) en Prinses Denise II (60) vormen het 5de seniorenprinsenpaar 2019 en in het echte leven het echtpaar Van Asbroeck- Lemmens uit de Peperstraat. Ook waren er nog bloemen voor uittredend schepen van senioren Karen Alders voor haar inzet de voorbije jaren.