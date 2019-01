Kerkom bouwt tentendorp voor nieuwjaarsborrel

Kerkom-bij-Sint-Truiden

Sint-Truiden - Op zaterdag 19 januari organiseerde 't BuurKe, het buurtcomité van Kerkom, voor de derde maal een nieuwjaarsborrel voor het hele dorp.

Om de voorspelde koude te weerstaan, bouwde 't BuurKe samen met heel wat vrijwilligers een heus gesloten tentendorp op het pleintje aan de "cabine" in Kerkom. Enkele gasbranders en een warmtekanon maakten dat de hele buurt warm kon bijpraten en genieten van lekkere Bink, cava en jenever. Een tasje koffie, warme chocomelk en soep van Den Hof zorgden voor de warmte binnenin.

Voor de hongerigen waren er boterhammen met spek en het "Kerkoms broodje" met braadworst of witte pens van Slagerij Johan en Janine. De in totaal 150 aanwezigen genoten met volle teugen!

Speciale dank gaat uit naar Marc, Eric, Marc, Jos, Jan-Peter, Jos, Marie-Therese, Johnny, Magda, Robbe, Elias en de Snor voor de hulp voor, tijdens en na.