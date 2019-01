T-shirts van Spice Girls worden gemaakt door onderbetaalde arbeiders

De Spice Girls lanceerden in november een T-shirt waarvan een groot deel van de opbrengst naar het goede doel Comic Relief ging. Het geld zou vooral gebruikt worden voor de strijd voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar nu blijkt dat die T-shirts in kwestie werden gemaakt door jonge, vaak onderbetaalde meisjes in Bangladesh.

De Spice Girls leenden in november hun naam aan een actie van Comic Relief. Op de T-shirts die werden verkocht, stond #IWannaBeASpiceGirl en daarmee werd geld opgehaald voor het initiatief 'Gender Justice'. Van de verkoopprijs van 22 euro ging zo'n 13 euro naar het goede doel. Maar in werkelijkheid werden de kledingstukken gemaakt door meisjes in Bangladesh die nog geen euro per uur uitbetaald krijgen, ontdekte de Britse krant The Guardian.

En de lage lonen bleken niet het enige probleem te zijn. De meisjes krijgen er ook te maken met misbruik en moeten tot wel zestien uur per dag werken. Als ze hun dagelijkse productiedoelstelling niet halen, worden ze er naar verluidt regelmatig uitgescholden. Een woordvoerder van de Spice Girls heeft alvast gezegd dat de groep "diep geshockeerd" is en zelf een onderzoek naar de werkomstandigheden zal bekostigen.

Geld terug

Ook Comic Relief heeft laten weten dat het bijzonder bezorgd is. Volgens hen is de retailer Represent die de stuk leverde buiten hun weten om van producent veranderd. Represent maakte op zijn beurt wereldkundig dat ze bereid zijn de T-shirts terug te betalen aan wie dat wenst en dat ze alle opbrengsten nu volledig aan goede doelen zullen schenken die zich net inzetten voor die meisjes in de kledingfabrieken.